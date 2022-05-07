ЗСУ відбили 8 атак ворога на сході.

Збройні сили знищили склад боєприпасів і 20 одиниць техніки російських окупантів на півдні країни.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

"У населеному пункті Івано-Кепине підрозділами сил оборони було знищено склад з боєприпасами та до 20 одиниць військової техніки противника", - повідомляє Генштаб.

Село Івано-Кепине знаходиться в Снігурівському районі Миколаївської області на підступах окупованої рашистами Каховки і неподалік тимчасово захопленого РФ Херсона.

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Противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено три танки, вісім артилерійських систем, сім одиниць бойової броньованої техніки, один автомобіль та три одиниці спеціальної інженерної техніки противника.

На Південнобузькому напрямку ворог наносив вогневе ураження із застосуванням артилерії по позиціям наших військ. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури міста Миколаїв ракетами та реактивними системами залпового вогню.

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено чотирнадцять БпЛА типу "Орлан".

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