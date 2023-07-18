Українські військові активно атакують росіян на бахмутських флангах та поступово просуваються.

На кількох східних напрямках українські військові продовжують оборонятися та наступати. Зокрема, минулої доби знищено 114 російських окупантів та поранено ще майже 300. Про це на брифінгу повідомив речник Східного угруповання військ полковник Сергій Череватий, передає кореспондент УНІАН.

Так, на Бахмутському напрямку Сили оборони України утримують ініціативу, проводять штурмові дії, поступово відтісняючи ворога.

Водночас, ворог здійснює відчайдушний спротив, сотні разів обстрілюючи позиції українських військ з артилерії та мінометів.

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"В ході боїв ми знищили 80 окупантів, 184 - зазнали поранень", - розповів Череватий.

Також підбито ворожий танк, дві міномети "Тюльпан", самохідну артилерійську установку "Гіацинт", п’ять гармат, два зенітно-ракетних комплекси "Стріла-10", станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21", три польові склади з боєприпасами та чотири безпілотники.

"Якщо говорити про Лимано-Куп’янський напрямок, то тут ворог намагається перехопити ініціативу, Сил оборони стримують його…", - зауважив полковник.

За його словами, на цьому напрямку знищено 34 окупанти, а 115 - поранено. Також підбито ворожий танк Т-72, бойову машину піхоти, САУ "Піон", дві гармати, безпілотник, три польових склади з боєприпасами і сім авто, які підвозили ці боєприпаси.

Череватий також уточнив, що українські військові активно атакують росіян на бахмутських флангах - північному й південному.

"Там щодня маємо певний рух, який десь обліковується сотнями метрів, а якщо говорити про тижні - кілометрами. Ще не десятки кілометрів, але ми тут діємо дуже обачно, враховуючи, що у нас паритет з ворогом і немає великої переваги над ним", - сказав він.

Зокрема, через це ЗСУ обачно використовують маневр охоплення ворога та увесь спектр тактичного новаторства.

"Щоб поступово і з найменшими втратами, що нам вдається, просуватися, відтісняти ворога, здійснювати вогневий контроль та робити усе, щоб покращити своє тактичне положення і погіршувати - ворога, наносити йому максимальні втрати, максимально зберігаючи свій особовий склад та техніку", - зазначив речник.

За словами Череватого, українські військові зірвали ворогу велику стратегічну наступальну операцію, яку росіяни анонсували навесні.

Водночас, як повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони України Таврійського напрямку майор Валерій Шершень, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському і Бердянському напрямках та мають перевагу в боях за населений пункт Старомайорське (Донецька область).

За його словами, на цих напрямках Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку, розміновують місцевість та здійснюють контрбатарейну боротьбу.

"У зоні посиленої уваги важкі бої за населений пункт Старомайорське на південь від Макарівки по течії річки Мокрі Яли - тут перевага на нашому боці", - сказав майор.

Ситуація на фронті - останні дані

Як повідомляв УНІАН, окрім східних напрямків, Сили оборони України успішно наступають й на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Там українські захисники та захисниці закріплюються на досягнутих рубежах та ведуть контрбатарейну боротьбу.

За даними Генштабу ЗСУ, впродовж минулої доби ЗСУ ліквідували ще 710 російських окупантів та декілька десятків одиниць ворожої техніки, зокрема майже 40 одиниць артилерії.

Загальні бойові втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення становлять близько 239 010 осіб.

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