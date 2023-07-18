На Куп’янському напрямку наші захисники тримають оборону, підкреслив генерал-полковник.

На сході Сили оборони України продовжують виконувати задачі, "ситуації складна, але контрольована".

На Бахмутський напрямок РФ перекидає резерви, щоб зупинити просування наших воїнів, поділився командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський в Telegram.

"Водночас, противник зосередив свої основні сили на Куп’янському напрямку, де українські воїни тримають оборону. Продовжуємо битися. Переможемо. Слава Україні", - підкреслив він.

Також опубліковано відео, на якому зазнято, як Сирський спілкується з нашими захисниками.

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Увечері 17 липня Олександр Сирський повідомив, що російські загарбники на Куп'янському напрямку перейшли у наступ. Вранці 18 числа Генштаб ЗСУ поділився, що на цьому напрямку супротивники намагалися рухатися вперед західніше села Лиман Перший Харківської області. У Генштабі підкреслили, що наші воїни стійко тримають оборону.

Пізніше аеророзвідник 92 Окремої механізованої бригади нашої армії Леонід Маслов зазначив, що "перехід в наступ" ворога слід трактувати як активізацію дій і тиск. Воїн підкреслив, що "ніхто нічого не прорвав".

Варто зазначити, що на Бахмутському напрямку тривалий час йдуть бої. Українським воїнам вже вдалося звільнити від супротивників чимало нашої землі.

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