На сході Сили оборони України продовжують виконувати задачі, "ситуації складна, але контрольована".
На Бахмутський напрямок РФ перекидає резерви, щоб зупинити просування наших воїнів, поділився командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський в Telegram.
"Водночас, противник зосередив свої основні сили на Куп’янському напрямку, де українські воїни тримають оборону. Продовжуємо битися. Переможемо. Слава Україні", - підкреслив він.
Також опубліковано відео, на якому зазнято, як Сирський спілкується з нашими захисниками.
Війна в Україні з РФ триває - що треба знати
Увечері 17 липня Олександр Сирський повідомив, що російські загарбники на Куп'янському напрямку перейшли у наступ. Вранці 18 числа Генштаб ЗСУ поділився, що на цьому напрямку супротивники намагалися рухатися вперед західніше села Лиман Перший Харківської області. У Генштабі підкреслили, що наші воїни стійко тримають оборону.
Пізніше аеророзвідник 92 Окремої механізованої бригади нашої армії Леонід Маслов зазначив, що "перехід в наступ" ворога слід трактувати як активізацію дій і тиск. Воїн підкреслив, що "ніхто нічого не прорвав".
Варто зазначити, що на Бахмутському напрямку тривалий час йдуть бої. Українським воїнам вже вдалося звільнити від супротивників чимало нашої землі.