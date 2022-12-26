Якщо росіяни думали, що нікого у тилу глибокому війна не торкнеться, то вони глибоко помилялися, зазначив Ігнат.

Вибухи на російському військовому аеродромі "Енгельс", які пролунали сьогодні вночі, є наслідком злочинних дій російських окупантів на території України. Такі речі відбуваються у РФ все частіше.

"Безумовно, ці події - це наслідки російської агресії. Це чергова "бавовна", яку ми вже звикли чути. Це наслідки того, що Росія творить на нашій землі. Якщо росіяни думали, що нікого у тилу глибокому війна не торкнеться, то вони глибоко помилялися. Такі речі відбуваються все частіше, і будемо сподіватися, що Україні це буде тільки на руку", - сказав речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону.

Також він зазначив, що треба почекати кілька днів, коли з'являться супутникові знімки з аеродрому, які "про все розкажуть", що там сталося. Крім цього, Ігнат додав, що попередні подібні "бавовни" призводили до пошкодження літаків.

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"Бавовна" в Енгельсі

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня в Росії пролунали вибухи на авіабазі "Енгельс" у Саратовській області та на авіабазі "Дягілево" біля Рязані. Троє людей загинули внаслідок вибуху бензовоза, два бомбардувальники Ту-95 були пошкоджені.

У ніч на понеділок, 26 грудня, на аеродромі в Енгельсі знов пролунали вибухи. Міноборони Росії підтвердило вибух, заявивши, що він стався через падіння уламків збитого "українського безпілотника".

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