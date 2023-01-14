Аналітики не бачать ознак того, що Українські сили перенесуть великий контрнаступ на весну.

Збройні сили України продовжують контрнаступ. Російські окупанти готуються до вирішальної операції у 2023 році.

Аналітики наразі не зафіксували жодних ознак того, що українські сили мають намір зупинити контрнаступальні операції цієї зими на користь проведення великого контрнаступу навесні. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Натомість українські сили можуть готувати умови для потенційно більшої контрнаступальної операції цієї весни", - пояснили експерт.

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Як зазначається, прогноз міністра оборони Олексія Резнікова щодо високих темпів російських операцій навесні частково підтверджує оцінку Інституту вивчення війни. Так, аналітики вважають, що російські сили, ймовірно, готуються до наміченої вирішальної військової операції у 2023 році. Водночас російський наступ із Білорусі все ще залишається малоймовірним.

Новий контрнаступ України

Американське видання New York Times повідомило, що колективний Захід готує Україну до початку процесу деокупації захоплених росіянами земель. Йдеться про те, що навесні ЗСУ можуть піти в наступ.

Як повідомляв УНІАН, західні країни змінили свою думку щодо закінчення війни в Україні. Раніше союзники Києва надавали підтримку на рівні, достатньому для стримування російського тиску. Однак тепер вони зайняли іншу позицію. Тепер Захід вважає, що закінчити війну дозволить тільки значне звільнення українських територій. І саме для цього були схвалені поставки різноманітної техніки.

Протягом декількох тижнів ЗСУ отримають БМП Bradley,а Франція відправить ЗСУ легкі колісні танки AMX-10RC протягом двох місяців.

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