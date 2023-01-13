Раніше союзники нашої країни чекали, поки з'явиться можливість для мирного врегулювання.

Західні країни змінили свою думку щодо закінчення війни в Україні. Раніше союзники Києва надавали підтримку на рівні, достатньому для стримування російського тиску. Однак тепер вони зайняли іншу позицію.

Про це розповіли журналісти видання Financial Times в свіжому матеріалі про війну. На їхню думку, тепер Захід вважає, що закінчити війну дозволить тільки значне звільнення українських територій. І саме для цього були схвалені поставки різноманітної техніки — БМП Marder і Bradley, танків AMX-10RC тощо. А Польща і Фінляндія оголосили про готовність передати танки Leopard 2 для ЗСУ.

Рашисти пішли в ва-банк, про що свідчить мобілізація та масовані атаки по критичній інфраструктурі України. Путін також оголосив про анексію захоплених територій і приєднання їх до Росії. Кремлівський диктатор вимагає, щоб на потенційних мирних переговорах українські землі визнали частиною РФ. А Захід на таке ніколи не піде, тому мирне врегулювання війни стало неможливим. Звідси і були прийняті кроки щодо посилення підтримки України в боротьбі з окупантами.

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"Головна проблема, що стоїть перед Москвою, полягає в створенні достатньої бойової потужності для утримання вже наявних територій і проведення подальших наступальних операцій для реалізації амбіцій Путіна. Витративши значну частину своїх запасів високоточних керованих ракет і бронетехніки, Москва зупинилася на грубо-атакуючому способі ведення війни. Вони захопили більшу частину міста Соледар. Як і у випадку з сусіднім Бахмутом, артилерія і жива сила були кинуті на українських захисників у відчайдушній спробі отримати хоч щось, що можна було б показати за місяці величезних зусиль", — сказано в матеріалі FT.

Рашисти зміцнили свої рубежі з використанням тисяч мобілізованих. А ЗСУ не змогли продовжувати масштабний контрнаступ восени у зв'язку з болотистою місцевістю та погодними умовами. При цьому українські захисники атакують на Луганщині і регулярно б'ють по російських тилах.

"Захід вважає, що єдиним способом змінити мислення Путіна є перемога України в майбутніх боях. Поки вона не завдасть російським військам нових поразок і не поверне втрачені позиції, Москва навряд чи відмовиться від своїх максималістських цілей", — підсумували в FT.

Військова допомога Україні: остання інформація

Протягом декількох тижнів ЗСУ отримають БМП Bradley. Навчання з використання машин проходитиме в Німеччині на базі загальновійськової підготовки в Графенвері, Баварія.

Канада 10 січня оголосила про купівлю систем ППО NASAMS для їх подальшої передачі Україні.

Франція відправить легкі колісні танки AMX-10RC нашим захисникам протягом двох місяців.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що скоро Україна отримає як авіацію, так і далекобійні ракети для ураження цілей на відстані до 300 кілометрів.

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