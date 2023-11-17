Наші захисники, ймовірно, досягли певних успіхів у напрямку Новопрокопівки.

Українські війська просунулися біля Роботиного Запорізької області.

"Українські війська продовжили наступальні операції в західній Запорізькій області 16 листопада і підтвердили територіальні здобутки в районі Роботиного 15 листопада", — повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 16 листопада.

Російський воєнкор опублікував відео з геолокацією, на якому окупанти завдають удари по позиціях ЗСУ на заході від Роботиного, що свідчить про їхнє незначне просування. Водночас сами російські джерела стверджують, що українські військові нібито безуспішно намагалися просунутися біля Копані, Рівного, Новопрокопівки, Вербового та в напрямку Новофедорівки.

Відео дня

Український військовий оглядач Костянтин Машовець розповів, що наші захисники, ймовірно, досягли певних успіхів у напрямку Новопрокопівки. Там залишилася лише одна лісосмуга біля населеного пункту, який обороняє російський 108-й гвардійський десантно-штурмовий полк 7-ї гвардійської дивізії ДШВ. Днями Сили оборони відкинули частину російської 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади в напрямку Копані та підійшли ближче до Нестерянки.

Як зазначається, 16 листопада окупанти почали штурмувати українські позиції біля Роботиного, але не підтвердили територіальні здобутки. При цьому ЗСУ відбили атаки противника біля Роботиного та на захід від Вербового. На думку Машовця, частина російського 247-го гвардійського полку могла втратити контроль над висотами на північний захід від Вербового, що ускладнює оборону окупантів північно-західної околиці населеного пункту.

Також підрозділи російських 503-го гвардійського мотострілецького полку та 104-го полку і 234-го полку ПДВ ведуть напружені бої на лінії Нестерянка — Копані, але ISW не може перевірити це.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як раніше повідомляв УНІАН, втрати Росії у війні вже становлять близько 314 тис. 290 осіб.

За словами експертів, Росія не готова до війни на виснаження і не має переваги для перемоги.

Зараз в Україні в рази більше військових РФ, ніж на початку вторгнення.

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