Українська армія робить все, щоби окупанти або відступали, або не встигали підводити резерви.

Російські окупанти повністю втратили ініціативу на Бахмутському напрямку, хоч досі мають достатні засоби вогневого ураження. Просування Сил оборони на цій ділянці фронту дається вкрай важко, зізнався в ефірі телемарафону боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії Володимир Назаренко.

"Ворог повністю утратив ініціативу. На жаль, ворог продовжує пробувати завдавати ударів, вести на окремих напрямках спроби просуватися, але загалом ініціатива за Силами оборони на багатьох і багатьох напрямках", - сказав він.

Назаренко зазначив, що українська армія робить все, щоби окупанти або відступали, або не встигали підводити резерви, щоб поповнювати втрати на передових позиціях.

"Але, на жаль, просування українських сил оборони дається доволі складно. Величезними зусиллями дається кожен метр, кожна посадка, але це означає, що перевага за силами оборони", - підсумував боєць.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Згідно з даними Інституту вивчення війни, українські сили протягом попередньої доби продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і станом на 12 червня мали територіальні успіхи.

Втім, експерти та західні військові наполягають, що поки про широкі наступальні операції не йдеться - ЗСУ "промацують" оборону противника на "слабкі місця", хоча вже є перші повідомлення про звільнення населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях.

За словами начальника розвідцентру Сил оборони Естонії полковника Марго Гросберга, основного удару у контрнаступі поки не завдано.

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