Наразі українські військові нібито утримують позиції у Кринках, поблизу Антонівського шосе та залізничних мостів.

Українські військові зберігають позиції та продовжують наземну активність на лівому березі Херсонської області станом на 31 жовтня.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті з посиланням на російських блогерів. Ті стверджували, що ЗСУ утримують позиції у Кринках, поблизу Антонівського шосе та залізничних мостів.

За словами російських блогерів, у районі Кринків та Антонівського залізничного мосту продовжуються бої. Крім того, українські війська намагались прорвати оборону ворога в районі Пищанівки та Пойми.

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31 жовтня окупанти продовжили авіаудари бомбами, що планують, по цілях на правому березі Херсонської області. За даними Південного оперативного командування України, що російські війська минулої доби випустили 45 плануючих бомб за цілями в Херсонському та Беріславському районах.

Війна в Україні - ситуація на лівому березі Херсонської області

25 жовтня аналітики ISW заявили, що українські диверсанти висадились біля Підстепного (20 км на схід від Херсона та 3 км від Дніпра) і захопили ділянку дороги, яка сполучає села Пойма, Козачі Лагері та Кринки.

Прорив українських воїнів на лівий берег Херсонської області викликав паніку серед окупантів. Вони щосили намагаються перешкодити зусиллям України щодо постачання та зміцнення нещодавно захоплених позицій.

Пізніше стало відомо, що захисники просунулися далі на південь під Антонівським автодорожнім мостом на північ від Олешок. Це 7 км на південь від Херсона і 4 км від річки Дніпро.

Події, що розгортаються на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області, дуже важливі на цьому етапі війни, заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Порівнюючи з Мелітопольським напрямком, чи тим же Бердянським напрямком, де ведуть наші сили контрнаступальні дії, Лівобережжя - менш захищене. Там менше замінованих ділянок і є перспективи для того, щоб просунутись нашим силам і закріпитися.

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