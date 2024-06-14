ЗСУ просунулися на Харківщині, Росія залучила резерви, - ISW

Уукраїнські контратаки ускладнюють ситуацію для окупантів у цьому районі.

Українські воїни відновили втрачені позиції на північ від Харкова та ведуть контратаку вздовж бурелому на південний схід від Глибокого.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), російські "воєнкори" заявили про контратаку ЗСУ навколо Глибокого. Один мілблогер зазначив, що українські контратаки ускладнюють ситуацію для окупантів у цьому районі.

Кілька російських джерел також повідомили про українські контратаки у Вовчанську та його околицях, але стверджували, що росіяни нібито просунулися на 1,8 км вздовж фронту шириною 4,5 км на північ від Вовчанська та досягають успіхів у районі агрегатного заводу.

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Російські та українські джерела припустили, що РФ залучила резерви на "північній осі" Харківської області. Масштаб залучення резервів залишається невідомим.

Російське джерело стверджувало, що підрозділи 155-ї окремої морської піхотної бригади (Тихоокеанський флот) РФ діють поблизу Вовчанська. Нещодавно ISW фіксував підрозділи цієї бригади на Мар'їнському напрямку.

"Якщо це правда, то поява підрозділів 155-ї ОМСБр у районі Вовчанська може свідчити про передислокацію з Донецького напрямку на Харківський з метою посилення російського угруповання в Харківській області, що також може частково пояснити дискусії російських резервів, що надходять в район", - йдеться у звіті.

Речник Харківського угруповання військ ЗСУ Юрій Повх зазначив, що окупанти також намагаються будувати укріплення навколо захоплених позицій у регіоні. Український Генштаб повідомив, що загарбники 12 і 13 червня здійснили невдалі наземні атаки поблизу Глибокого, Вовчанська і Тихого.

Ситуація на Харківщині

У Вовчанську окупанти загрузли, незважаючи на залучені сили та засоби, які постійно поповнюються за рахунок підрозділів з інших напрямків. У Вовчанську ворог веде безуспішні вуличні перестрілки.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявляє, що не бачить можливостей для великого прориву росіян на Харківщині.

Остін пояснив, що надання Україні дозволу застосовувати американське озброєння на окремій частині території РФ біля Харківщини пов'язано з тим, щоб українці могли завадити росіянам створити плацдарми біля українського кордону. Зокрема, українці зараз мають можливість задіювати західне озброєння проти росіян недалеко від кордону.

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