Зокрема, наразі наступ росіян сповільнюється і ситуація стабілізується.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявляє, що не бачить можливостей для великого прориву росіян на Харківщині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив на пресконференції після засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-23"), яке відбувалося у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО.

Остін пояснив, що надання Україні дозволу застосовувати американське озброєння на окремій частині території РФ біля Харківщини пов'язано з тим, щоб українці могли завадити росіянам створити плацдарми біля українського кордону. Зокрема, українці зараз мають можливість задіювати західне озброєння проти росіян недалеко від кордону.

Відео дня

Міністр оборони США додав, що треба запитувати в українців, які специфічні наслідки вони побачили після надання такого дозволу.

"Я бачу, що це сповільнює російський наступ і стабілізує цю конкретну частину фронту", - сказав Остін.

На його переконання, у майбутньому можна буде бачити поступові здобутки на фронті.

"Кілька тижнів тому було занепокоєння, що ми побачимо значний прорив зі сторони росіян. Я не думаю, що ми побачимо це у майбутньому", - наголосив Остін.

Зокрема, він не бачить можливості, що чисельні російські сили можуть здійснити прорив оборонних ліній. Також міністр оборони США відзначив, що українці доклали багато зусиль для посилення оборонних позицій і належно застосовують отримане озброєння і боєприпаси.

За словами Остіна, Україна отримає більше військової підтримки. На його думку, українці ставатимуть сильніші з часом. Водночас, він зауважив, що українці докладають зусилля для мобілізації більшої кількості людей.

"Вважаю, що поєднання цих речей буде мати доволі істотний вплив на полі бою, але знадобиться певний час, аби це зіграло свою роль", - підкреслив Остін.

Він запевняє, що озброєння буде продовжувати надходити Україні.

Крім того, у голови Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Чарльза Брауна запитали про оцінку поточної військової кампанії на Харківщині і чи українці мають достатню кількість зброї для того, аби повернути ініціативу. Браун наголосив, що наразі на Харківщині ситуація більшою мірою стабілізована, аніж це було впродовж останніх кількох тижнів.

Генерал відзначив, що впродовж останніх кількох місяців українці зосереджувалися на спорудженні оборонних ліній, які стали досить ефективними.

За його словами, наступ росіян на Харківщину відволік увагу і можливості українців з інших ділянок фронту, що більше розтягнуло українську оборону.

"Але ми побачили, що українці дуже добре утримують оборонні лінії, і я думаю, що вони будуть спроможними продовжувати це робити, й також у Харкові", - сказав Браун.

На його переконання, українці виконують ефективну роботу в утриманні оборонних ліній.

Ситуація на Харківщині

Як повідомляв УНІАН, у Вовчанську окупанти загрузли, незважаючи на залучені сили та засоби, які постійно поповнюються за рахунок підрозділів з інших напрямків. У Вовчанську ворог веде безуспішні вуличні перестрілки.

Вас також можуть зацікавити новини: