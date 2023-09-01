Українські військові стикаються з численними труднощами, намагаючись прорватися через щільну російську оборону.

Українські сили заявили, що вони прорвалися через "першу лінію" російських опорних пунктів у Запорізькій області. Це є ознакою того, що ЗСУ наближаються до розгалуженої мережі укріплених траншей росіян уздовж Південного фронту.

Згідно з останніми заявами українських військових, їхні підрозділи просунулися до двох сіл на південь і схід від Роботине, - села в Запорізькій області, яке Київ звільнив минулого тижня в ході контрнаступу, який приносить поступові досягнення, пише CNN.

Відзначається, що українські військові стикаються з численними труднощами, намагаючись прорватися через щільну систему російських мінних полів, протитанкових загороджень і великих траншей в деяких частинах на півдні і сході України.

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У понеділок супутникові знімки села Солодка Балка, що за 7 кілометрів на південь від Роботиного, показали укріплені сталлю комунікаційні траншеї, укриття для транспортних засобів та укріплення "зуби дракона", спрямовані на перешкоджання наступу українських військ.

В останні тижні Київ розгорнув свої підрозділи в бік стратегічного міста Токмак, - логістичного центру для російських сил із залізничною станцією, через яку здійснюється поповнення запасів, а також де розташовані склади палива і боєприпасів.

За даними 46-ї бригади, яка веде бойові дії в цьому районі, бої активізувалися в напрямку північної околиці Новопрокопівки - села приблизно в 4 км на південь від Роботине і недалеко від лінії російських укріплень в Запорізькій області.

"Обхід висот з північного сходу дозволив чинити тиск на правий фланг противника і вийти на його першу лінію оборони, розташовану на висотах південніше. Попереду бої за опорні пункти на них", - йдеться в Telegram-каналі бригади.

Підрозділи також дислокувалися на західній околиці села Вербове, повідомили в бригаді і додали, що бої вже відбувалися дуже близько до ліній оборони російських окупантів. Україна в четвер повідомила про численні російські авіаудари в цьому районі.

"Росіяни постійно контратакують і активно обороняються - ми рухаємося, видавлюємо окупантів, але місяць боїв показав, що противник не збирається віддавати захоплені землі - попереду багато роботи", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні - ситуація на півдні

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня в Генштабу ЗСУ розповіли про певні успіхи в напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка Запорізької області, які мали українські військові. "Зараз Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника і ведуть контрбатарейну боротьбу", - заявили в Генштабі.

У Силах оборони півдня в четвер заявляли, що логістика росіян на півдні значно ускладнена через брак функціонуючих транспортних артерій. Водночас, критичних змін у ситуації на Південному фронті поки немає.

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