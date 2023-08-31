Навіть полагоджені окупантами мости не можуть функціонувати повноцінно.

На півдні України логістика російських окупантів значно ускладнена через брак функціонуючих транспортних артерій. Водночас, критичних змін у ситуації на південному фронті наразі немає.

"Вони продовжують маневри… Логістика ускладнена та повільна…, тобто їхні потреби виникають швидше, ніж вони можуть їх задовольнити", - розповіла начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За словами Гуменюк, це пов’язано із тим, що не функціонують основні транспортні артерії, а навіть полагоджені окупантами мости не можуть функціонувати повноцінно.

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Зокрема, єдина траса, яка більш-менш стабільно може забезпечувати росіянам логістику на півдні - це М-17. Однак вона перевантажена, що створює перешкоду для пересування російської військової техніки та вантажів.

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Як повідомляв УНІАН, впродовж доби, 29 серпня, українським військовим вдалося результативно вдарити по позиціях росіян на півдні. Зокрема, під час атак вдалося ліквідувати ще 62 окупантів, танк Т-90, 11 одиниць авто-бронетехніки, п’ять гармат, три човни, а також чотири безпілотники різних типів.

Крім того, ЗСУ знищили три російські спостережні пункти та один пункт управління безпілотниками.

А за словами генерала Олександра Тарнавського, на Таврійському напрямку ворог втратив 238 окупантів (ліквідовані - 58, поранені - 177, полон - 3) і 23 одиниці техніки. Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1204 вогневих завдання.

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