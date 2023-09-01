Звільнення села Роботине значно вплинуло на загальну ситуацію.

Пробивши складну лінію російської оборони навколо села Роботине українські війська намагаються зробити наступний крок у своєму виснажливому контрнаступі, ведучи запеклі бої за кілька кілометрів далі на схід.

Як повідомляє The New York Times, ЗСУ досягли невеликих, але значних успіхів на Запорізькому напрямку та намагаються використати для ширшого прориву та виходу на так званий сухопутний коридор між Росією та окупованим Кримом.

Основну лінію пробито

Українська 46-та бригада, яка бере участь у боях у цьому районі, повідомила, що її штурмові підрозділи атакували позиції росіян біля села Вербове, що за 14 км на схід від Роботиного.

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Рух у бік Вербового важливий, адже свідчить про те, що Україна достатньо впевнена у своєму контролі над Роботиним і вважає, що її війська можуть спробувати просунутися вперед.

Американські офіційні особи в четвер підтвердили, що українські сили пробили основну лінію російської оборони навколо Роботиного та вели бої біля Вербового. Навіть такі невеликі успіхи є значними, тому що вони створили перший справжній український імпульс за кілька тижнів і проштовхнули артилерію та ракети трохи ближче до російського тилу та логістичних шляхів.

Високопоставлений західний військовий чиновник сказав, що просування України, хоч і заслуговує на увагу, все ще не є великим оперативним проривом. Але це підвищує моральний дух як українських військ, так і суспільства, а також демонструє реальний прогрес для США та інших союзників, які надали Україні зброю та обладнання на мільярди доларів.

Бої за Вербове

Західні аналітики відзначають, що навколо Вербового розташовано ще кілька оборонних рубежів РФ, які можуть сповільнити або зупинити просування.

Самі українські військові офіційні особи попереджають, що не варто очікувати швидкого прогресу, оскільки кожен відвойований осередок землі завдасть шкоди їхнім військам. І поки українські війська прагнуть просуватися на південь до Азовського моря, попереду ще кілометри потужної російської оборони — зокрема міни, танкові пастки, укріплені окопи, бетонні укріплення і снайперські гнізда.

У четвер 46-та бригада повідомила, що її бійці вийшли на західну частину Вербового, але підкреслили, що попереду ще набагато складніші бої.

"Бої будуть вестися за висоти далі на південь і південний захід", - повідомили в бригаді.

Воїни застерегли від "ажіотажу", оскільки навіть якщо вони зможуть пробити наступну лінію оборони, попереду ще більше фортифікацій. Українські сили також повинні захищатися від спроб Росії відкинути їх назад.

"Росія постійно контратакує, веде активну оборону", - зазначили в бригаді, додавши, що "місяць боїв показав, що ворог не збирається віддавати захоплені землі - попереду багато роботи".

Інститут вивчення війни заявив у своєму останньому аналізі, що опубліковані в середу відео з геолокацією бойових дій показали, що українські сили просунулися до північно-західних околиць Вербового, хоча ступінь цього просування та контроль над ними позиції залишалися незрозумілими.

Якщо Україна зможе утримати позиції, які вона нещодавно відвоювала, її війська будуть у змозі чинити тиск на російські маршрути постачання, що пролягають через місто Токмак, приблизно в 24 км на південь. На думку військових аналітиків, не менш важливою є реакція Росії на прогрес. Незрозуміло, скільки солдатів резерву Росія може залучити на цю ділянку фронту, не створюючи слабких місць, які українці можуть використовувати на інших напрямках.

"Українці поступово завойовують позиції, а це означає, що вони відтісняють росіян, і вони можуть прорватися через деякі з цих добре укріплених районів", - сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг, зазначивши, що "українці перевищили очікування знову і знову".

Битва за Роботине - як це було

Приклад складності битви навів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі дипломатів у Франції. За його словами, після того, як підрозділи провели більше двох місяців у виснажливій кампанії з розриву російських ліній оборони навколо Роботиного, їх боєздатність була вичерпана.

Командир цих підрозділів попросив дозволу реорганізувати атакуючі сили, обравши 31 глибоко вмотивованого солдата. За його словами, третина з них не мали бойового досвіду.

Щоб відбити Роботине цим солдатам спочатку довелося вийти за межі села вздовж посадок.

"Саме в цих непомітних на картах насадженнях відбуваються найбільші трагедії та героїзм війни. Тож наша група вибила звідти росіян і тримала позиції два дні, поки не прибуло підкріплення", - сказав Кулеба.

Тоді солдатам довелося пройти приблизно 9 км через мінні поля, щоб дістатися до самого села.

"Встигли лише ненадовго перевести подих і відразу ж увірвалися на укріплені позиції росіян, вибили противника і протрималися до підходу основних сил", - сказав Кулеба.

За його словами, за 40 днів цей підрозділ здійснив шість штурмових і дві розвідувальні операції. Семеро солдатів отримали поранення, у тому числі один наступив на міну.

"Робота цієї групи дозволила цілій бригаді атакувати Роботине і звільнити його після тижнів штурмів. Звільнивши фланги, ми відкриваємо шлях на Токмак і, зрештою, на Мелітополь і кордон з Кримом", - зауважив міністр.

Чи вистачить українцям сил?

За словами американських чиновників, українці ефективно протистояли зенітним ракетам Stinger російським ударним вертольотам, які завадили наступу українських танків і бронетранспортерів. А касетні боєприпаси, надані Пентагоном, також ефективно атакували російські війська.

Тим не менш, військові аналітики заявили, що Україні довелося залучити сили для штурму поблизу Роботина, які командири спочатку планували залишити в резерві, включаючи підрозділи, оснащені десятками бойових машин армії США Stryker.

Зараз українські командири турбуються про те, чи залишиться у них достатньо бойової сили, щоб використовувати прориви у російських мінних полях та інших оборонних спорудах, а потім розширювати ці діри в лініях, продовжуючи просуватися на південь до своєї кінцевої мети.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Українські військові прорвали ділянку основної лінії оборони Росії на південному фронті. Військовослужбовці 82-ї десантно-штурмової бригади просунулися на західну околицю підконтрольного Росії села Вербове Запорізької області.

Нещодавно Збройні сили України звільнили село Роботине у Запорізькій області. ЗСУ рухаються південно-східніше цього населеного пункту. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр поінформувала, що Збройні Сили України просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого "попри шалений опір ворога".

Окупаційну владу міста Токмак Запорізької області починають евакуювати через наближення лінії фронту у зв'язку з поступовим просуванням Сил оборони України.

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