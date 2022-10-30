Вдалося "задвохсотити" щонайменше 8 окупантів.

Під час ведення бойових дій на Луганському напрямку українські воїни знищили підрозділ російського спецназу.

Про це повідомив український журналіст Роман Цимбалюк.

За його даними, ЗСУ знищили підрозділ зі складу 24 окремої бригади спеціального призначення (в/ч 55433, Шилово, Новосибірська область РФ).

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"Втрати склали: 8 загиблих (у тому числі Максим Мірош та Денис Кушнарьов) та 14 поранених (у тому числі Олександр Біляков, Олександр Добринін, Віталій Бурдов)", - зазначив журналіст.

Ситуація на Луганщині: що відомо

Українські військові продовжують контрнаступ та звільняють нашу землю від окупантів. За даними Генштабу, в районах двох населених пунктів у Луганській області днями було знищено до 60 російських окупантів, щонайменше 10 з яких – офіцери.

Раніше стало відомо, що для поповнення складу російських приватних військових компаній в Станицю Луганську привезли чергову партію ув'язнених з Росії, а "правоохоронцям" заборонили їх чіпати у разі порушень. У тимчасово окупованому населеному пункті Хрустальний Луганської області "мобільні групи" затримують та доправляють до військкомату всіх чоловіків.

Крім того, за словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, тотальна перевага росіян в артилерії в цій області закінчилася через руйнування логістики підвозу боєкомплектів. Він зазначив, що до цього чотири місяці ЗСУ відчували тотальну перевагу росіян у артилерії, обстріли тривали цілодобово.

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