За минулу добу противник більше тисячі разів наносив вогньове ураження по позиціям українських захисників на сході.

Начальник прес-служби Східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш зазначив, що на сході тривають щоденні інтенсивні бої і тільки "за минулу добу противник більше тисячі разів наносив вогньове ураження по позиціям наших захисників".

В ефірі інформаційного телемарафону він розповів, що на Куп’янському напрямку ворог постійно вишукує слабкі місця в обороні українських сил, тому інколи застосовує різку зміну тактики.

Зокрема, російські окупанти на деякий час припиняють наступальні дії у вигляді боєзіткнень та накривають шаленим вогнем позиції українських захисників.

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"Час від часу противник продовжує таку тактику, що інколи він відмовляється від бойових зіткнень, а продовжує інтенсивно застосовувати артилерію, наносячи вогньове ураження десятками тисяч боєприпасів по позиціям наших захисників. Намагаючись таким чином змусити відступити нас або просто зруйнувати наші оборонні укріплення",- акцентував Євлаш.

Він додав, що противник "час від часу вишукує такі напрямки", намагаючись нащупати слабкі ділянки в обороні українських сил, проте всі спроби ворога успіху не мають.

"Так, як раніше він намагався пробитися поблизу Нової Єгорівки і зараз перемикається, наприклад, на Серебрянське лісництво. Також, намагається шукати на Сватівському напрямку слабкі ділянки, безуспішно. Він постійно маневрує, намагається перекидати свої сили, підтягувати свої резерви. Тобто, кожен раз він намагається вишукувати слабкі місця, проте безуспішно", -підкреслив Євлаш.

Начальник прес-служби Східного угруповання військ зауважив, що на Лимано-Куп’янському напрямку ситуація дуже динамічна і на спроби противника "знайти тонку ділянку в нашій обороні", українські захисники дають гідну відсіч російським окупантам.

"Ворог 19 разів застосовував авіацію. Відбулось три бойових зіткнення. На цьому напрямку 48 окупантів було ліквідовано за минулу добу. Нам вдалося знищити один БТР-82А, один з досить непоганих зразків російського військово-промислового комплексу, також броньовані машини і одну 152 мм. самохідну установку "Мста-С" , а також артилерійську систему "Піон"2С7 . Тобто, можемо говорити про досить непогані результати, як наших безпілотних летальних апаратів, так і про результати контрбатарейної боротьби та щоденні відчутні втрати, яких завдаємо противнику", - акцентував Євлаш.

Щодо ситуації на Бахмутському напряму, то противник там "536 разів відкривав вогонь по позиціям наших захисників, п’ять разів застосовуючи авіацію".

"Відбулось 13 боєзіткнень з противником, під час яких противник зазнав невдачі та змушений був відступити. Також знищили дуже багато різної техніки як важкої броньованої , так і артилерійських систем. Зокрема, знищили три танки, три БМП, один БТР, дві артилерійські системи 2С7 "Піон" 203 мм це дуже крупнокаліберна, одна з найбільших артилерійських систем в російській армії. Крім того, дві реактивні системи залпового вогню "Град", сім артилерійських установок Д-20 152 мм та шість Д-30. Знищено сім автомобілей, яким звозив противник боєкомплекти і своїх окупантів до позицій, а також одну РЕБ станцію "Поле-21", яка перешкоджала використанню високоточного озброєння на цій ділянці фронту", - підкреслив Євлаш.

Ситуація на східному напрямку

13 вересня начальник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш інформуючи про ситуацію в районі Бахмута, зазначив, що ЗСУ просуваються у селі Кліщіївка. Однак "ще рано говорити про те, що ми повністю закінчили там операцію, тривають бойові дії". Також він розповів, що українські захисники мають успіхи в напрямку населеного пункту Андріївка, Бахмут і Курдюмівка.

14 вересня у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється, що українські захисники відбили атаки російських загарбників на Авдіївському і Мар'їнському напрямках та здобули частковий успіх в Кліщіївці та Андріївці.