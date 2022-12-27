Санітарні втрати росіян склали щонайменше 7 осіб.

У вівторок, 27 грудні, українські воїни влаштували "феєрверк" штабу російських окупантів. Вдалося "задвохсотити" щонайменше 12 окупантів.

Як повідомляє офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц", наразі є орієнтовні дані про втрати загарбників. Серед двохсотих:

новопризначений командир бригади;

начальник артилерії бригади;

начальник розвідки бригади;

інші офіцери управління.

Крім того, санітарні втрати окупантів склали щонайменше семеро осіб. Інші подробиці розгрому окупаційного штабу "Штірліц" пообіцяв повідомити згодом.

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Втрати Росії в Україні на 27 грудня

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати Росії на війні в Україні станом на 27 Грудня орієнтовно склали понад 103 тисячі чоловік особового складу. Також РФ втратила: танків - 3 тисячі 16, бойових броньованих машин - 6 тисяч 24, артилерійських систем - 1 тисячу 998, реактивних систем залпового вогню - 418.

Протягом доби українські війська завдали ударів по ворожому пункту управління та шести районам зосередження сил і техніки окупантів.

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