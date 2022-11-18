Зокрема, підтверджено точне влучання ЗСУ по позиціях окупантів в окупованому місті на Херсонщині.

Військовослужбовці Збройних сил України знищили близько 50 російських окупантів в тимчасово окупованому Скадовську у Херсонській області.

"Підтверджено втрати противника в Херсонській області за попередні дні. Так, у місті Скадовськ, в результаті ураження району зосередження окупантів, втрати особового складу склали близько 50 осіб загиблими. А в місті Чаплинка підтверджується знищення складу боєприпасів", - йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Останні втрати окупантів на війні проти України

За минулу добу - за 17 листопада - українські військові ліквідували ще близько 350 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 83 тис. 460 осіб.

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Як повідомив Генштаб, українські військові за добу уразили 22 райони зосередження живої сили та техніки ворога, а також пункти управління противника та склади боєприпасів.

На південному напрямку, де триває контрнаступ ЗСУ, ускладнився підрахунок втрат російських загарбників через віддаленість їхнього розташування. Як повідомило Оперативне командування "Південь", поки відомо про знищення радіолокаційної станції та техніки окупантів.

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