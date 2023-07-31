Також уражено декілька районів зосередження особового складу ворога.

Сили оборони України впродовж поточної доби уразили російську вогнеметну систему "Солнцепьок" і декілька зенітно-ракетних комплексів противника.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 - по зенітно-ракетних комплексах ворога", - йдеться у зведенні.

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Крім того, українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 зенітно-ракетних комплекси противника, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок", артилерійський засіб на вогневій позиції та 4 райони зосередження особового складу ворога.

Водночас, російські загарбники протягом доби завдали 9 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснили 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. "На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, зокрема, діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні.

Окремо сказано, що російські окупанти продовжують використовувати цивільну інфраструктуру на території тимчасово окупованих населених пунктів.

"Так, у приміщеннях шахтарського профілакторію у Нижньому Нагольчику Луганської області, противник розмістив близько 100 російських військовослужбовців, а у населеному пункті Семикозівка Луганської області, у будівлях закладу освіти, розміщено понад 100 окупантів", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 31 липня, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області лунали вибухи. Пізніше у МВС України повідомили, що супротивники завдали по Кривому Рогу ракетного удару.

Росіяни поцілили по місту двома ракетами. Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу.

Внаслідок російського обстрілу 6 людей загинуло та 75 поранено. Врятовано 3-х осіб, серед яких 10-річна дитина. До поліції надійшло 177 заяв від потерпілих. Психологи ДСНС на місцях влучань надали допомогу близько 100 містянам.

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