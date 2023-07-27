На відео результат потужної роботи спецпризначенців СБУ безпілотником "Пегас".

Український FPV-дрон на сході країни знищив російську вогнеметну систему залпового вогню "Солнцепьок".

"Український FPV-дрон перетворив російський "Солнцепьок" на купу брухту. Це — результат потужної роботи спецпризначенців СБУ безпілотником "Пегас", який придбали в межах "Армії дронів" за кошти компанії Everstake", - повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

За його словами, "Солнцепьок" є важкою та дуже небезпечною вогнеметною системою залпового вогню, якою окупанти обстрілюють українські території. Його постріл здатний знищувати все – від броньованої техніки до об'єктів інфраструктури.

"Тепер у росіян мінус одна така система. І, звісно, знищеної техніки окупантів буде більше. "Армія дронів" продовжує зростати. Дякую бійцям за роботу", - додав міністр.

Армія дронів України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 15 червня Міністерство цифрової трансформації почало підготовку додаткових 10 тисяч операторів безпілотних літальних апаратів в межах проекту "Армія дронів".

26 липня прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час свого виступу на форумі, присвяченому річниці проекту "Армія дронів" заявив, що Кабінет міністрів України цього року інвестує 40 мільярдів гривень в українських виробників безпілотників.

Крім того, 26 липня стало відомо, що державна програма "Армія дронів" на підтримку українського контрнаступу відправляє на фронт 1 700 безпілотників. Держава упродовж 2023-го закупить у сотні разів більше дронів, ніж минулого року, зазначив міністр цифрової трансформації.

Вас також можуть зацікавити новини: