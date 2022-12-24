Окрім фінансування розробок інноваційної зброї для ЗСУ благодійний фонд гурту "Антитіла" також допомагає Міністерству оборони.

Збройні сили України скоро можуть отримати нову зброю, яка "допоможе ефективно знищувати російську військову техніку, що коштує мільйони".

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповів фронтмен гурту "Антитіла" та волонтер Тарас Тополя. За його словами, саме благодійний фонд його команди фінансує цю військову розробку.

"Поки що деталі не готовий розказати. Але вже перші випробовування відбулися цієї штуки. Далі все ближче той час, коли її застосують у бойовому режимі. Я дуже надіюся, що все буде ефективно. І це дозволить знищувати будь-яку техніку, кліренс (відстань від землі до найнижчої точки техніки, не враховуючи коліс чи гусениць – УНІАН) якої вище 30 сантиметрів. Я надіюся, що на початку наступного року вже будуть якісь хороші новини", – розповів Тополя.

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Фонд групи фінансує не тільки розробку інноваційної зброї для ЗСУ, а й допомагає Міністерству оборони України. Зокрема, йдеться про контакти з провідними виробниками зброї.

"Ми займаємося пошуком і робимо так, що на Міноборони приходять пропозиції від провідних виробників зброї і тих, хто має на складах 152-мм снаряди. Нам це зараз дуже потрібно", – підсумував Тополя.

Війна в Україні: останні новини з фронту

З моменту повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ ліквідували 101 430 окупантів. За минулу добу до цієї статистики додалося 480 тіл, а ще українські захисники спалили 30 одиниць техніки.

Як раніше повідомляв УНІАН, українські воїни вдарили по двох пунктах управління РФ та знищили склади боєприпасів

За даними ISW, ЗСУ, ймовірно, наблизились до Сватового ще на один населений пункт.

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