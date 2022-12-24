Також протягом доби було завдано ударів по понад 20 районах зосередження ворога.

Українські війська уразили два пункти управління та два склади боєприпасів російських окупантів.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00, українська авіація протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також удар по позиціях зенітно-ракетного комплексу противника.

"Підтверджено збиття 9 ворожих БпЛА різних типів", - йдеться у повідомленні.

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Також зауважується, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два пункти управління, два склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили загарбників.

Втрати Росії в Україні - актуальні дані

За даними Генштабу, загальні бойові втрати Росії в Україні складають близько 100 950 чоловік особового складу.

Також Росія втратила: танків - 3005, бойових броньованих машин - 5986, артилерійських систем - 1984, РСЗВ - 414, засобів ППО - 212; літаків - 283, вертольотів - 267.

Крім того, ЗСУ продовжують знищувати окупантів разом з їхньою технікою на усіх напрямках. Зокрема, 22 грудня у Запорізькій області було поранено понад 70 російських окупантів. Сили оборони також знищили дві ворожі артилерійські системи з боєкомплектом.

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