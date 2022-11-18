Аналітики зазначили, що російські окупанти в захопленій частині Херсонщини залишаються вразливими перед ЗСУ.

Збройні сили України спроможні зірвати зусилля росіян з утримання своїх оборонних позиції на окупованій частині Херсонщини.

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), "українським силам, ймовірно, буде важче досягти таких драматичних наслідків у східній частині Херсона, але вони можуть бути в змозі зірвати зусилля росіян щодо зміцнення і утримання своїх нових оборонних ліній".

На думку аналітиків, російські сили на сході Херсонської області, ймовірно, частково вразливі до "української кампанії з перехоплення", подібної до тієї, що була успішно використана українськими силами для звільнення західної частини Херсонської області.

Відео дня

В ISW виділили кілька основних наземних ліній зв'язку, що проходять через східну Херсонську область до інших контрольованих Росією районів на півдні України: південна траса Т2202 Нова Каховка-Армянськ, південно-східна траса Р47 Каховка-Генічеськ та траса М14, яка проходить на схід до Мелітополя, Бердянська та Маріуполя.

Супутникові знімки з географічною прив'язкою вказують на те, що російські війська обладнують оборонні позиції вздовж деяких з цих критично важливих ліній розмежування, а повідомлення в соцмережах вказують на те, що українські удари вже почали націлюватися на російські райони зосередження і військові об'єкти на цих маршрутах.

Таким чином, обмежена кількість високоякісних автомобільних доріг і залізниць в цьому районі, особливо тих, що з'єднують Крим з материком, створює потенційні "вузькі місця", які можуть виявитися вразливими до зусиль з боку України з їхнього блокування.

Це, відповідно, поступово погіршить російську спроможність продовжувати постачання своєму угрупуванню в східній частині Херсонщини, а також в інших регіонах південної України.

Звільнення Херсонщини

10 листопада головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українські війська продовжують наступ у Херсонській області згідно з планом: з 1 жовтня звільнено територію площею майже 1,4 тис. кв. км.

11 листопада українські військові зайшли у Херсон, який був окупований у перші дні повномасштабної війни РФ проти України.

У звільнених населених пунктах одразу розпочалися стабілізаційні заходи, працюють сапери.

Вас також можуть зацікавити новини: