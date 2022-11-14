Українські військові 11 листопада зайшли у Херсон, який був окупований в перші дні повномасштабної війни РФ проти України.

Операція зі звільнення Херсона від російських окупантів тривала з початку вересня.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував підрозділам Сил оборони за "надзусилля зі звільнення" міста.

"Операція тривала від початку вересня і закінчилася нашим успіхом. Однак він має свою ціну. Вічна пам’ять полеглим побратимам і посестрам! Ми знаємо, за кого і за що воюємо. Разом до перемоги", - наголосив Залужний.

Війна в Україні: звільнення Херсону

Українські захисники 11 листопада зайшли у Херсон, який був окупований в перші дні повномасштабної війни РФ проти України.

13 листопада в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що з початку минулого тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів, зокрема міста Херсон та Снігурівка Миколаївської області. У звільнених населених пунктах проводяться стабілізаційні заходи, працюють сапери. Також в оперативному командуванні зазначили, що на звільнених територіях окупанти замінували багато об'єктів.

Сьогодні, 14 листопада, президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений від російських окупантів Херсон. Також сьогодні, 14 листопада, у Херсоні було офіційно піднято український прапор.

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