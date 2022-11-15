Наразі немає інформації про можливе визволення Каховки, Нової Каховки і Олешок.

На лівому березі Дніпра у Херсонській області тривають бої, але говорити про визволення міст зарано.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань під час онлайн-брифінгу, коли у нього запитали про те, якою є ситуація у Каховці, Новій Каховці та Олешках.

"Поки можемо казати тільки про правобережну частину Херсонщини, про місто Херсон. Про Олешки, Каховку, Нову Каховку поки рано казати. Там ще немає офіційної інформації", - сказав Хлань.

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За словами депутата, він вже повідомляв про те, що з'явився український прапор біля кінотеатру "Юність" якраз у Новій Каховці.

"Дехто по-різному сприйняв цю інформацію. Так само і в Каховці з'явились нові прапори. Але поки інформації щодо визволення і контролю цих населених пунктів нашими Збройними силами ще немає. Хоча відомо, що бої на лівому березі тривають. І я думаю, що ми все ж таки дочекаємося офіційної інформації наших Збройних сил", - заявив Хлань.

Ситуація на Херсонщині

Українські військові 11 листопада зайшли у Херсон. Ввечері того ж дня про деокупацію міста заявив президент України Володимир Зеленський.

Як повідомлялось 13 листопада, з початку тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів, зокрема міста Херсон та Снігурівка Миколаївської області.

За даними Генштабу, у Каховці, Таврійську та Новій Каховці зменшується кількість особового складу російських окупаційних військ.

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