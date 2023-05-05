Пригожин оголосив про виведення своїх бойовиків з міста, за яке "Вагнер" бився з минулого літа.

Рішення Євгена Пригожина вивести бойовиків "Групи Вагнера" з Бахмута викликано бажанням уникнути відповідальності за невдачу із захопленням міста до певної дати, а не зі "снарядним голодом".

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі РБК-Україна.

Спікер зазначає, що жодного снарядного голоду в Бахмуті у противника немає. Тільки за поточну добу завдано 520 артударів по позиціях ЗСУ на цьому напрямку. Тому першопричиною виведення найманців українське командування вважає вичерпання людського ресурсу у "Вагнера".

Відео дня

"Більше місяця тому ми робили припущення, що якщо у "Вагнера" збережеться така динаміка втрат – 100 осіб убитими і більше на добу – і не відновиться джерело поповнення, яке вони брали з російських в'язниць, то в найближчому майбутньому вони будуть знищені". Так і виходить. Тому це ніякий не "снарядний голод", про який Пригожин говорить", – заявив Череватий.

Спікер підкреслив, що Пригожин усвідомлює неможливість повністю взяти Бахмут, тому намагається зняти з себе відповідальність.

Представник ГУР Міноборони Андрій Черняк запропонував альтернативну точку зору. Він вважає, що Пригожин зовсім не збирається виводити своїх найманців з Бахмута. Ніяких об'єктивних свідчень підготовки до виведення розвідка не бачить.

"Пригожин не виводитиме "вагнерівців" з Бахмута. Ці заяви зроблені ним на тлі того, що він не може виконати чергову обіцянку – захопити Бахмут до 9 травня. Тому він зараз намагається зробити когось винуватим у цьому, адже він зараз розуміє, що вже не може стримати своє слово", – пояснив Черняк.

Заяви Пригожина

В останні дні Євген Пригожин різко активізував критику на адресу російського військового командування. Він звинуватив Генштаб РФ у відсутності снарядів на фронті, через що бойовики несуть, за його словами, величезні втрати.

Сьогодні Пригожин прямо оголосив про рішення вивести своїх бойовиків з Бахмута 10 травня. Раніше такі погрози він озвучував тільки гіпотетично.

Вас також можуть зацікавити новини: