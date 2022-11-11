У місті помічають окупантів у цивільному.

У Херсоні російські окупанти переодягаться у цивільне та ховають обмундирування у смітниках.

Вони можуть спробувати створити картинку "героїчного опору" Силам оборони України, повідомляє створений Силами спеціальних операцій України сайт "Спротив".

За даним українського підпілля, у різних районах Херсона помічено людей у цивільному одязі зі зброєю. А по смітниках та в окремих підходах захована уніформа армії РФ, шоломи та бронежилети.

Відео дня

"Росіяни можуть спробувати створити картинку, що нібито місцеве населення відбивається від ЗСУ. Насправді ці солдати - це просто смертники, яким командування пообіцяло "шляхи відходу". Напевно, підірваний Антонівський міст, був одним з цих шляхів", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що учасники місцевого спротиву знають про місця перебування таких людей - відповідно про це знають і українські підрозділи.

Що відбувається у Херсоні

Як відомо, 9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу та командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявили про відведення військ з правого берега Дніпра в Херсонській області.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомлялося, що загарбники залишають свою техніку при відступі.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, Росії знадобиться принаймні тиждень, щоб вивести свої війська з Херсона.

Тим часом у соціальних мережах активно поширюють кадри українських воїнів на окраїнах Херсона, а херсонців - з прапорами України на вулицях міста.

Вас також можуть зацікавити новини: