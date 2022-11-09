За його словами, окупанти підривають зараз абсолютно всі мости, які є на правобережній частині Херсонщини.

Щоб сповільнити натиск Збройних сил України, російські окупанти підірвали п'ять мостів у Херсонській області.

Про це під час брифінгу повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

"Окупанти підірвали не тільки Дар’ївський і Тягинський мости. Вони підірвали міст на виїзді зі Снігурівки в бік Херсону через канал. Підірвали міст в Новокаїрах, підірвали міст в Миловому. Тобто окупанти підривають зараз абсолютно всі мости, які є на правобережній частині Херсонщини", — зазначив Хлань.

За його словами, таким чином окупанти готують собі відхід для того, щоб пригальмувати натиск ЗСУ.

Хлань додав, що під натиском ЗСУ окупанти роблять все можливе, щоб "це був не абсолютний провал фронту, а щоб це виглядало начебто як плановий відступ від лінії фронту".

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про підрив двох мостів - Дар'ївського та Тягинського. Обидва у тилу ВС РФ.

Звільнення Херсонщини: головні новини

Армія України наприкінці серпня пішла у контрнаступ на низці напрямків. За відомостями Офіса президента, станом на початок жовтня на півдні нашої держави від загарбників звільнили 2 400 квадратних кілометрів.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що окупанти можуть відступити з Херсонської області, але для прикриття свого відступу здатні атакувати Каховську гідроелектростанцію й спровокувати повінь.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк сказала, що для того, щоб втримати Херсон, окупанти створюють нові рубежі оборони.

Також не вірити ворогові раніше закликав український президент Володимир Зеленський. На його думку, Росія просто хоче заплутати ЗСУ і приховати реальні наміри щодо півдня. У самому обласному центрі залишаються регулярні частини окупантів. Російські військові заселяються в житлові будинки депортованих українців під виглядом цивільних осіб для здійснення можливих провокацій.

Полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що найоптимальніший варіант звільнення Херсона - вихід на місто Берислав і на Каховську гідроелектростанцію, а потім вже рухатися у бік цього обласного центру.

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