Росіяни заявляють про знищення понад 30 БПЛА.

Цього ранку у Підмосков'ї помітили багато дронів. Росіяни заявляють про атаку десятків БПЛА на Москву.

Мер російської столиці Сергій Собянін написав в Telegram, що близько 8 години у Раменському міському окрузі збили два безпілотники, які летіли на Москву. Пізніше він заявив про знищення ще 10 дронів та роботу ППО у міських округах Раменське, Домодєдово та Коломна.

Самі ж росіяни у мережі публікували кадри з прольотами дронів, хоча їхні посадовці стверджували, що постраждалих та руйнувань нібито немає.

Як додає ASTRA, станом на 9 ранку кількість БПЛА, які летіли на Москву, зросла до 32. В деяких населених пунктах спалахнули будинки.

Атаки на РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН 6 листопада Головне управління розвідки Міністерства оборони України вперше атакувало російську флотилію в Каспійському морі.

Днями дрони Головного управління розвідки Міністерства оборони долетіли до російського Саратова та влучили у місцевий нафтопереробний завод.

У мережі з’явилися кадри наслідків атаки безпілотника по полігону російських окупаційних військ у Ростовській області.

Як очікується, ракетні ресурси українського виробництва дедалі більше масштабуватимуться, що сприятиме ураженню військових цілей на території Російської Федерації.

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