Противник втратив чотири артилерійських засоби.

Протягом минулої доби, 19 січня, авіація Збройних сил України завдала ударів по 1 району зосередження особового складу російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, бійці з підрозділів ракетних військ уразили 4 артилерійських засоби противника.

Водночас окупаційні війська завдали 1 ракетний та 23 авіаційних удари, здійснили 59 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Крім того, вони знову атакували Україну дронами "Shahed-136/131". Сили ППО збили чотири БПЛА з семи.

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"Авіаційних ударів зазнали: Авдіївка, Орлівка та Новомихайлівка Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей" - додали у відомстві.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, вчора на фронті між українськими захисниками та російськими окупантами відбулося 103 бойових зіткнень.

Згідно з прогнозом американських аналітиків з ISW, російські загарбники, ймовірно, віддадуть перевагу локальним наступам по всій лінії фронту в Україні. Це потрібно щоб змусити Сили оборони України використовувати резерви для оборони.

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