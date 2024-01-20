Противник хоче змусити ЗСУ втратити резерви, які зберігаються для власного контрнаступу.

Російські загарбники, ймовірно, віддадуть перевагу локальним наступам по всій лінії фронту в Україні. Це потрібно щоб змусити Сили оборони України використовувати резерви для оборони.

Як повідомляє ISW, одразу декілька українських спікерів заявляють про посилення штурмів на Куп'янсько-Лиманському та Бахмутському напрямках. За словами інших джерел, Росія готується до більш масштабних дій на Лиманському напрямку найближчому часом. Це неодноразово підтверджували й російські джерела.

На думку аналітиків, окупанти у своїх локальних операціях не вдасться досягати значних територіальних успіхів, щоби змусити ЗСУ витрачати цінні ресурси на оборону. Однак самі українські війська не зможуть раціонально використовувати техніку та особовий склад, відбиваючи штурму ворога, які мають на меті не дати їм це зробити.

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Експерти ISW попереджають, що ЗСУ ризикують витратити ресурси, які командування зберігало для власних контрнаступних операцій у спробах зупинити атаки РФ і, ймовірно, при цьому втрачаючи позиції.

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, ворог дуже активізував саме бойову авіацію на Авдіївському напрямку і намагається розбити наші оборонні позиції.

Протягом минулої доби, 19 січня, на фронті між українськими захисниками та російськими окупантами відбулося 103 бойових зіткнень.

У FT попереджають, що влітку Росія може піти в масштабний наступ, під загрозою чотири області.

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