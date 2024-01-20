Окупаційні війська намагались штурмувати на 8 напрямках фронту.

Протягом минулої доби, 19 січня, на фронті між українськими захисниками та російськими окупантами відбулося 103 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 12 атак в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка та Берестове Харківської області.

Водночас на Лиманському напрямку наші війська стримали 10 атак загарбників біля Тернів, Ямполівки, Верхньокам’янського Донецької області та ще 15 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області. На Бахмутському напрямку ворог здійснив 4 атаки поблизу Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області, але успіху також не мав.

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"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 14 атак загарбників в районі Авдіївки та ще 19 атак південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області", - розповіли у Генштабі.

На Мар’їнському напрямку бої велись біля Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Там наші захисники відбили 12 атак, а також ще один штурм - південніше Золотої Ниви Донецької області на Шахтарському напрямку.

На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили 3 атаки окупантів західніше Вербового. На Херсонському напрямку противник здійснив 10 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Війна в Україні - останні новини

У CNN писали, що війна в Україні триватиме від 2 до 5 років, але без допомоги США перспективи погані.

FT вважає, що Україна втратила надію на швидку перемогу у війні з Росією і тепер готується до тривалої війни. 2024-й стане роком стратегічної української оборони без спроб значного наступу. Він можливий у 2025-му

Російські джерела, в тому числі в міноборони РФ заявили, що окупанти захопили населений пункт Веселе на північний схід від Бахмута.

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