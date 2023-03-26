У Чорному морі знаходяться два ворожих ракетоносія.

Станом на ранок 26 березня Чорному морі дислокуються два носії крилатих ракет "Калібр". Їх сумарний залп - до 8 ракет.

Про це повідомляє прес-центр Командування Військово-Морських сил ЗСУ. За даними відомства, всього на бойовому чергуванні ворога у Чорноморській акваторії знаходяться 10 кораблів.

"В Азовському морі - 2 ворожі кораблі, в Середземному морі - до 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет", - йдеться в повідомленні.

Українців попередили про загрозу удару з Чорного моря

Нагадаємо, що напередодні глава Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк попередила українців про потенційну загрозу ракетного удару військ РФ з Чорного моря.

Вона уточнила, що станом на 25 березня в акваторії знаходяться два ракетоносії, що здатні запустити по території України "Калібри". Вони повністю заряджені. Попри припущення, що армія РФ, ймовірно, буде економити свої ракети, ймовірність їхнього запуску - істотна, каже Гуменюк.

Відзначимо, що в останній раз окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні 9 березня. Тоді Силам протиповітряної оборони України вдалося знищити 34 з 48 випущених росіянами крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".

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