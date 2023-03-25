На бойовому чергуванні в Чорному морі залишається два підводних ракетоносії, у яких загальний залп "Калібрів" може становити до 8 ракет.

Небезпека завдання російськими військами масованого ракетного удару по території України залишається досить високою. Про це керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.

"На бойовому чергуванні залишається два підводних ракетоносії, саме там загальний залп "Калібрів" може бути до 8 ракет. Скоріш за все, вони споряджені повністю. Наразі загроза ракетної небезпеки залишається досить високою, оскільки підводні ракетоносії, незважаючи на те, що, скоріш за все, вони будуть економити "Калібри", - це дуже суттєва зброя, високоточна, яка може бути застосована по конкретних цілях, котрі ворог перед цим активно дорозвідував", - сказала вона.

Ракетна небезпека в Україні

Як повідомляв УНІАН, 24 березня у Чорному морі перебувало чотири носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких становив до 24 ракет.

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Сьогодні, 25 березня, Гуменюк заявила, що російські військові відмовляються від тактики завдання масованих ракетних атак і починають застосовувати точкові удари. За її словами, масовані ракетні атаки відходять у минуле, оскільки росіяни не мають можливостей одразу запускати від 50 до 80 ракет, але абсолютно виключати такий крок неможливо.

Востаннє масованої ракетної атаки по Україні росіяни завдали 9 березня, вона тривала понад 6 годин.

За даними Генштабу ЗСУ, того дня ворожі війська здійснили запуски 95 ракет різного базування, серед яких 6 крилатих ракет Х-47 "Кинджал", 20 крилатих ракет морського базування "Калібр". 34 крилаті ракети українські захисники знищили.

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