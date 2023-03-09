У Голосіївському районі росіяни влучили у об'єкт критичної інфраструктури.

Опубліковано нові фото та подробиці про наслідки ракетного удару РФ по Києву вранці 9 березня.

Як повідомили у ДСНС України, рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок вибуху в Голосіївському районі. Там росіяни влучили в об'єкт критичної інфраструктури.

"У Святошинському районі, внаслідок падіння уламків ракети, виникло загоряння у 5 автомобілях у дворі житлових будинків. Внаслідок ворожої атаки постраждало троє осіб, двох з яких госпіталізовано до лікарні та ще одна особа від госпіталізації відмовилась. Загоряння авто ліквідовані", - зазначили у відомстві.

У ДСНС також повідомили, що на місцях подій в цілому працювало 23 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 89 чоловік особового складу.

Атака Росії 9 березня - скільки ракет випустила РФ

Відомо, що 9 березня війська РФ атакували об'єкти критичної інфраструктури України. Всього вони випустили 81 ракету різного базування.

Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, сили протиповітряної оборони України знищили 34 з 48 випущених росіянами крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".