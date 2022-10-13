Також підтвержене ураження двох ворожих військових об’єктів в районі населеного пункту Бурчак Запорізької області.

За добу українські військові уразили 16 районів зосередження сили та техніки ворога та знищили два склади боєприпасів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

"Противник щоденно зазнає втрат. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 19 ударів. Підтверджено ураження більш як 13 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника", - розповіли у Генштабі.

Відео дня

Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили вісім ворожих безпілотників, шість із них - "Shahed -136".

"Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки і 2 склади боєприпасів.

Крім того, підтверджено вогневе ураження 12 жовтня поточного року двох ворожих військових об’єктів в районі населеного пункту Бурчак Запорізької області. Втрати окупантів уточнюються", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні: що відомо про ситуацію на фронті

Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими, ще 20 захисників України повернулися додому. Нині вони проходять медичний огляд.

Росіяни намагалися прорватися під Херсоном, проте ЗСУ жорстко відповіли окупантам. За останню добу ЗСУ знищили п'ять польових складів росіян на правому березі Дніпра. Також стало відомо, що у Херсоні окупанти розстріляли диригента філармонії за відмову співпрацювати.

Вас також можуть зацікавити новини: