Звільнені з полону зараз проходять медичний огляд.

У четвер, 13 жовтня, відбувся черговий обмін полоненими з Російської Федерацією. Захисники України повернулися додому.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак

"Наші повертаються додому. … Вдалося звільнити з полону 20 людей. Це 20 історій українських героїв, 14 – воїнів ЗСУ, 4 бійців ТРо, одного нацгвардійця та військовослужбовця ВМС", – повідомив він.

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За словами Єрмака, серед звільнених з полону є люди, яких росіяни утримували в Оленівці, де влітку окупанти вчинили теракт, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

"Хлопці зараз проходять медичний огляд, всі щасливі бути на рідній землі. Їх дуже чекали вдома. Часто це дружини і батьки, а багатьох очікують діти", – додав очільник голови ОПУ.

Звільнення українців з російского полону – важливі новини

За інформацією заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, станом на початок жовтня проведено 24 обміни, з російського полону звільнили 808 осіб.

Зокрема, 11 жовтня керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив сьогодні про проведення чергового обміну полоненими, внаслідок якого вдалося звільнити 32 наших воїнів та повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки. Він зазначив, що багато з цих людей вважалися зниклими безвісти.

29 вересня відбувся ще один обмін полоненими - Україна повернула двох цивільних та чотирьох морських піхотинців.

21 вересня полону супротивника повернулися 215 воїнів. Серед звільнених, зокрема, були 118 бійців Нацгвардії, 9 поліцейських та 9 прикордонників й іноземці, які воювали за Україну, і яким окупанти погрожували смертю.

Також з полону звільнили п'ятьох командирів, вони до кінця війни перебуватимуть у Туреччині під особистою протекцією президента держави Реджепа Таїпа Ердогана.

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