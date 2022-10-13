Він не виходив на зв'язок з вересня.

У тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники вбили диригента філармонії Юрія Керпатенко.

Про це повідомляє журналістка Олена Ваніна у соціальній мережі Facebook.

За її словами, про це стало відомо від тих, хто знаходиться в окупанованому місті.

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"Сьогодні стало відомо, що диригента Херсонської філармонії розстріляли окупанти. Він відмовився з ними працювати вони сказали, що ми до тебе ще прийдемо. Прийшли до нього додому і прямо там розстріляли. Більших подробиць важко дізнатись, бо в Херсоні всі бояться, але інформація 100%. Я не знаю, мені хотілося б, щоб вся Україна про це знала. Це був дуже талановитий диригент, а особливо аранжувальник", - йдеться у повідомленні.

Колеги пишуть, що Керпатенко перестав виходити на зв'язок ще у вересні.

Терор на Херсонщині

На початку липня правоохоронцям було відомо, що російські загарбники викрали на Херсонщині 457 осіб. Серед них були чиновники, мери та навіть священики.

У липні син екс-командира корабля "Славутич" Військово-Морських сил Збройних сил України Олексія Кисельова заявив, що його батька викрали та звинуватили в участі у терористичній організації.

На початку жовтня стало відомо, що у Херсоні загарбники викрали трьох місцевих волонтерів, які допомагали містянам.

Нещодавно повідомлялося, що у Скадовську окупанти викрали та вбили співробітника Держслужби із надзвичайних ситуацій.

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