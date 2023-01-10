Українські захисники ліквідували 13 окупантів.

Українські захисники показали унікальні кадри, зняті на околицях Бахмута, за який йдуть жорстокі бої. ЗСУ чітко та злагоджено знищили ворога та захопили позиції росіян.

"Вночі під прикриттям підрозділу вогневої підтримки Сил оборони оператори ССО України провели штурм опорного пункту, який утримували російські солдати. Даний опорний пункт раніше утримувався українськими військовими, втім був втрачений в результаті ворожих атак", - йдеться у повідомленні Командування Сил спеціальних операція в Facebook.

Зазначається, що завдяки професійній злагодженій роботі підрозділ ССО знищили 13 взяли в полон п'ятьох окупантів. Позиції ворога перейшли під контроль операторів сил особливих операцій.

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Ситуація в Бахмуті - що відомо

Вже кілька місяців українські військові доблесно захищають фортецю Бахмут. При цьому російські окупанти не залишають спроб штуррмувати місто. Цим планам не судилося збутися, адже бійці ЗСУ не планують поступатися, а росіяни зазнають величезних втрат.

При цьому офіцер першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Сухопутних військ армії України Тарас Березовець висловив думку, що протистояння за Бахмут досягне свого піку в січні 2023 року.

У свою чергу представники британської розвідки повідомили, що за останні чотири дні російські війська та бойовики ПВК "Вагнера" тактично просунулися до міста Соледар на Донбасі, що є спробою обійти Бахмут з півночі і зі сходу.

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