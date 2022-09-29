Від ворожих ударів постраждало понад 20 населених пунктів.

Військовослужбовці Збройних сил України відбили атаки російських загарбників в районі 11 населених пунктів.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"За поточну добу підрозділи Сил оборони (України) відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське, Виїмка, Павлівка та Безіменне", - йдеться у зведенні.

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Крім того, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони України протягом доби завдала 7 ударів. Зокрема, підтверджено ураження одного опорного пункту, десяти місць скупчення озброєння та військової техніки, а також шести зенітних ракетних комплексів противника. Ще українські підрозділи протиповітряної оборони збили безпілотний літальний апарат.

"Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили 4 командних пункти, 15 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника і 6 складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами", - наголошується у зведенні.

Як зазначають у Генштабі, на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, а на інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Зокрема, на Сіверському напрямку ворог стріляв у районі Сеньківки Чернігівської області, а на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Ветеринарне, Соснівка, Стрілеча, Красне, Глибоке, Колодязне, Дворічна, Грушівка, Сенькове та Оскіл.

Також, на Краматорському напрямку ворог наносив удари в районах населених пунктів Новий Мир, Катеринівка, Нове, Новоселівка, Богородичне, Пришиб, Блакитні Озера, Щурове, Донецьке, Старий Караван, Діброва, Райгородок, Озерне, Закітне та Верхньокам’янське.

На Бахмутському напрямку – Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванівське, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве та Торецьк, а на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Опитне, Піски та Мар’їнка.

Разом з тим, на Новопавлівському напрямку – Времівка, Велика Новосілка, Новопіль, Нескучне та Новоукраїнка, і на Запорізькому напрямку – Темирівка, Яблукове, Успенівка, Полтавка, Залізничне, Гуляйполе, Чарівне, Дорожнянка, Кам’янське, Мала Токмачка, Білогір’я, Червоне.

Крім того, на Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Нікополь, Високопілля, Архангельське, Осокорівка, Тернівка, Білогірка, Сухий Ставок, Благодатне, Ольгине, Лимани, Правдине та Мирне.

Як сказано у зведенні, противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції українських військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Також завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

"За поточну добу противник завдав 4 ракетних та 4 авіаційних удари, здійснив понад 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у зведенні.

При цьому, від ворожих ударів постраждало понад 20 населених пунктів. Серед них - Краматорськ, Бахмут, Кривий Ріг, Дніпро, Миколаїв, Нікополь, Павлівка, Високопілля, Мирне. Також, в результаті удару по Зеленодольській ТЕС постраждало понад 10 цивільних осіб.

Війна України проти Росії: які успіхи ЗСУ за 28 вересня

Збройні сили України за добу знищили приблизно 430 російських окупантів. Всього з 24 лютого українські бійці ліквідували близько 58580 загарбників.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районах 12 населених пунктів.

За 28 вересня уражено 10 місць скупчення озброєння та військової техніки російських окупантів, два їхніх командних пункти та два склади з боєприпасами.