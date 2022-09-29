Також уражено сім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога.

Уражено 10 місць скупчення озброєння та військової техніки російських окупантів, два їхніх командних пункти та два склади з боєприпасами.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00.

Зазначається, що для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом доби завдала 16 ударів.

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"Підтверджено ураження трьох опорних пунктів, десяти місць скупчення озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили 4 БпЛА та 4 керовані авіаційні ракети Х-59", - повідомили у Генштабі.

Також зауважується, що ракетні війська та артилерія продовжують завдавати вогневого ураження по об'єктах ворога.

"Зокрема, за добу уражено два командних пункти, сім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога, одну станцію-ретранслятор, три станції РЕБ, два склади з боєприпасами та один - з паливо-мастильними матеріалами", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні: останні новини

Продовжується контрнаступ ЗСУ на сході й півдні країни. За оцінками західних експертів, захисники мають намір оточити російські війська в Лимані. Українські бійці активно працюють над цим на захід, північ і північний схід від населеного пункту.

Протягом 26 та 27 вересня ЗСУ взяли під контроль кілька сіл на північний захід та північ від Лиману.

У ході контрнаступу у перші ж тижні наступальної операції на північному сході Збройним силам України вдалося деокупувати майже всі захоплені противником райони Харківської області.

Разом з тим ворог продовжує зосереджувати зусилля над захопленням Донецької області.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Бахмутське, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони близько 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Російське командування активно поповнює розбиті підрозділи нещодавно мобілізованими, які, за даними Генштабу, не пройшли належної підготовки.

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