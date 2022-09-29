Збройні сили України за добу знищили приблизно 430 російських окупантів. Всього з 24 лютого українські бійці "відкобзонили" близько 58580 загарбників.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 29 вересня орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 58580 (+430) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 2325 (+13) одиниць;
- бойових броньованих машин ‒ 4909(+20);
- артилерійських систем – 1385 (+4);
- РСЗВ – 331 (+0);
- засоби ППО ‒ 175 (+0);
- літаків – 262 (+0);
- гелікоптерів – 224 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 995 (+6);
- крилаті ракети ‒ 246 (+4);
- кораблі /катери ‒ 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3751 (+9);
- спеціальна техніка ‒ 131 (+0).
Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.
Ситуація на фронті - що відомо
29 серпня в ЗСУ підтвердили, що на півдні країни наші воїни розпочали контрнаступ. За даними британської розвідки, упродовж перших днів армія України змогла посунути лінію фронту.
В ніч на 29 вересня стало відомо, що ЗСУ вдарили по чотирьом районам зосередження сил та засобів російських окупантів у Чарівному, Олешках та Херсоні, а також по мосту у Новій Каховці. Українська авіація нанесла 6 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, а також по позиціях ворожої ППО.
Також відомо, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районах 12 населених пунктів.