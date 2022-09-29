У Генштабі повідомили про знищення ще 430 окупантів / фото instagram.com/libkos

Збройні сили України за добу знищили приблизно 430 російських окупантів. Всього з 24 лютого українські бійці "відкобзонили" близько 58580 загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 29 вересня орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 58580 (+430) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 2325 (+13) одиниць;
  • бойових броньованих машин ‒ 4909(+20);
  • артилерійських систем – 1385 (+4);
  • РСЗВ – 331 (+0);
  • засоби ППО ‒ 175 (+0);
  • літаків – 262 (+0);
  • гелікоптерів – 224 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 995 (+6);
  • крилаті ракети  ‒ 246 (+4);
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3751 (+9);
  • спеціальна техніка  ‒ 131 (+0).

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.

Бойові втрати російських окупантів станом на 29 вересня / інфографіка УНІАН

Ситуація на фронті - що відомо 

29 серпня в ЗСУ підтвердили, що на півдні країни наші воїни розпочали контрнаступ. За даними британської розвідки, упродовж перших днів армія України змогла посунути лінію фронту

В ніч на 29 вересня стало відомо, що ЗСУ вдарили по чотирьом районам зосередження сил та засобів російських окупантів у Чарівному, Олешках та Херсоні, а також по мосту у Новій Каховці. Українська авіація нанесла 6 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, а також по позиціях ворожої ППО.

Також відомо, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районах 12 населених пунктів.

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