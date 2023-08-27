На цьому напрямку російські окупанти значно збільшили кількість обстрілів.

На Лимано-Куп’янському напрямку терористичне військо росіян налічує понад 100 тисяч загарбників. На цьому напрямку наразі продовжується оборонна операція. Росіяни тут значно збільшили кількість своїх обстрілів, розповів начальник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Наприклад, станом на вчорашню добу (26 серпня - УНІАН) противник здійснив 620 обстрілів позицій наших захисників та завдав 15 авіаударів…", - сказав Євлаш.

Водночас, за його словами, з Куп’янського напрямку свою активність росіяни переносять у напрямку Новоєгорівки. Зокрема, 26 серпня українські захисники відбили там 10 штурмів росіян. Тут втрати ворога становлять 117 осіб. Також ЗСУ вдалося знищити два танки, дві бойові машини десанту, станцію Муром-М та польовий склад з боєприпасами.

Відео дня

"Загалом, якщо дивитись на весь напрямок Лимано-Куп'янський, то там знаходиться близько 110 тисяч російських військовослужбовців. Але, якщо сегментувати, до на Куп’янському напрямку знаходиться 45 тисяч, а на Лиманському - 48 тисяч російських окупаційних військ", - уточнив Євлаш.

Ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку

За даними Інституту вивчення війни, останні тижні російські війська проводили локальні наступальні операції на північний схід від Куп'янська. Однак, за даними аналітиків, російські терористи не домоглися будь-яких підтверджених успіхів.

Британська розвідка прогнозує, що російські війська можуть почати наступ оперативного рівня на Куп'янському і Лиманському напрямках в найближчі два місяці. На думку експертів Інституту вивчення війни така наступальна операція залишається малоймовірною.

Вас також можуть зацікавити новини: