У Криму в одній з військових частин знайшли вбитими 14 російських солдатів.

В окупованому Криму неподалік від Євпаторії в одній з військових частин знайшли вбитими 14 російських солдатів.

Як повідомляє РосТГ-канал з посиланням на свої джерела в Генштабі ЗС РФ і так званому "уряді" Криму, окупанти були зарізані під час сну.

"За даними джерел, військові були вбиті уві сні - частину невідомі диверсанти вбили ударами в серце, частини перерізали горло. Як злочинці обійшли охорону і потрапили в казарму, ніхто поки зрозуміти не може. Є підстави думати, що новий злочин скоїли ті ж диверсанти, що і в Севастополі. Їх пошуки ведуться", - йдеться в повідомленні.

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У пабліку зазначають, що незадовго до надзвичайної події під Євпаторією в Криму відбувся бій з "диверсантами", які висадилися на мисі Тарханкут.

Втрати росіян в Україні

За даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні бойові втрати російських загарбників з 24 лютого 2022 року по 10 серпня 2023 року вбитими орієнтовно склали 252 тис. 200 солдатів.

Станом на 10 серпня 2023 року повідомлялося про те, що біля тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області безперервно спалюються тіла російських солдатів, убитих у боях з українськими Силами оборони.

Станом на 26 серпня 2023 року втрати РФ в Україні стрімко зросли. З 24 лютого 2022 року по 26 серпня 2023 року втрати окупантів серед особового складу сягнули близько 260 270 осіб.

Крім цього, ворог втратив 4390 танків, 8539 бойових броньованих машин, 5379 артилерійських систем, 726 РСЗВ, 497 засобів ППО, 4367 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1411 крилатих ракет, 7823 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та 804 одиниці спеціальної техніки.

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