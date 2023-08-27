Оборонні "лінії" росіян є умовними в тому сенсі, що підготовлені окупантами позиції неоднакові по всьому фронту на півдні України і не повністю укомплектовані.

ЗСУ досягли меж наступної серії підготовлених російськими окупантами оборонних рубежів. Вони можуть бути слабкіше, ніж первинні комплекси російської оборони, але все ж являють собою серйозну проблему.

Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW). "Ряд оборонних позицій, через які зараз просуваються українські війська, складається з щільних шарів мінних полів і укріплень, для створення яких окупанти направили значні сили і техніку", - відзначили аналітики.

Вони уточнили, що ряд російських оборонних позицій, які зараз знаходяться перед ЗСУ, ймовірно, складаються з безперервного комплексу протитанкових ровів, "зубів дракона" і додаткових мінних полів. Саме за цим усім вже знаходяться російські бойові позиції. Цей алгоритм схожий на первинну російську лінію оборони. Однак, як вказали аналітики, розмір мінних полів в районі другої лінії оборони росіян залишається неясним. В Інституті допустили, що вони можуть бути меншими, щоб дати російським військам можливість відступити.

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Крім того, ISW допустили, що друга серія оборонних позицій росіян може бути менш захищена, ніж позиції, які українські війська вже прорвали.

"Кожна з цих російських "ліній" являє собою ешелоновані оборонні позиції зі своїми передовими і тиловими позиціями, і важливо розрізняти тилові зони окремих російських оборонних позицій і російської оборони на півдні України в цілому", - відзначили аналітики.

При цьому в ISW відзначили, що російські оборонні "лінії" також є умовними в тому сенсі, що підготовлені окупантами позиції неоднакові по всьому фронту на півдні України і не повністю укомплектовані.

"На південь від нинішнього українського наступу є ряд додаткових підготовлених російських оборонних позицій, хоча російські війська зможуть повною мірою використовувати їх тільки в тому випадку, якщо у них буде особовий склад і техніка для включення їх в злагоджені оборонні операції", - пояснили аналітики.

Ситуація на півдні України

Наприкінці липня CNN інформували про те, що захисники України впритул наблизилися до критичної ділянки в Запорізькій області. А потім стало відомо, що ВСУ звільнили Роботине в Запорізькій області.

А 25 серпня глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що в Запорізькій області Сили оборони України прорвали першу лінію укріплень окупантів.

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