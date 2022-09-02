Тим часом у Чорноморській та Азовській морських зонах основні зусилля противника зосереджені на веденні розвідки та блокуванні цивільного судноплавства.

Українські військові відбили наступ окупантів поблизу Потьомкиного на Південнобузькому напрямку.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку противник зосереджується на обороні зайнятих раніше рубежів та позицій. Здійснював обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури з танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Степова Долина, Олександрівка, Посад-Покровське, Прибузьке, Новомиколаївка, Любомирівка, Новогригорівка, Киселівка, Первомайське, Кобзарці, Партизанське, Червона Долина, Широке, Березнегувате, Велике Артакове, Андріївка, Новоселівка, Шевченкове, Ольгине, Миролюбівка, Любимівка та Петрівка. Завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Лозове, Сухий Ставок, Велике Артакове, Хрещенівка. Був зупинений Силами оборони під час ведення наступальних дій у напрямку населеного пункту Потьомкине", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом у Чорноморській та Азовській морських зонах основні зусилля противника зосереджені на веденні розвідки та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. В готовності до застосування високоточної зброї перебувають носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Як повідомляв УНІАН, за добу на південному напрямку українські захисники знищили п'ять складів боєприпасів російських окупантів.

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