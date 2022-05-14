Ізюмський напрямок залишається найгарячішою точкою на Харківщині.

Військові ЗСУ контратакували російських загарбників на Ізюмському напрямку, відкинувши їх мінімум на 10 км. Так, окупанти, які перебували у Підвисокому, масово передислокуються в Гороховатку.

Про це повідомляє Борівська селищна рада.

"Ймовірно, це пов’язано з переміщенням лінії фронту в результаті контрнаступу ЗСУ: гучні вибухи вночі та вранці було чути з боку Підвисокого, Бугаївки, Куньє", – йдеться в повідомленні.

Як додають у сільській раді, кількість живої сили та техніки армії РФ на території громади постійно змінюється. Зазначається, що окупанти пересуваються в напрямку Донбасу, а частина ворожих сил потім повертається через Борову в напрямку Куп'янська з пошкодженою технікою.

Водночас частина російських військових й техніки все ж продовжують концентруватися в населених пунктах громади і місцевих лісах.

Мер Харкова підтвердив відхід російських військ з околиць міста

Російські окупанти виявилися нездатні взяти штурмом Харків, підтвердив Ігор Терехов. Ворожі війська залишають околиці міста, рухаючись у бік російсько-українського кордону.

Журналісти газети The New York Times пишуть, що поразка під Харковом – це друга найбільша поразка російської армії після її відступу з Києва минулого місяця.

Вас також можуть зацікавити новини: