Ізюмський напрямок залишається найгарячішою точкою.

Українські війська перейшли у контрнаступ на Ізюмському напрямку Харківської області.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Найгарячішою точкою залишається Ізюмський напрямок. Там наші Збройні сили перейшли у контрнаступ. Ворог по деяких напрямках відступає – і це результат характеру наших Збройних сил", - сказав він.

Поточна ситуація в Харківській області:

Чугуєв, Дергачі, Лозова та інші населені пункти області страждають від ракетних та артилерійських обстрілів ворогів.

Поки занадто небезпечно повертатися у села й міста, нещодавно звільнені від окупантів, через залишені росіянами міни.

"Ворог, відступаючи, замінував практично все: подвір’я, дитячі садки, навіть дитячі ліжка, лісосмуги, узбіччя доріг. Триває робота щодо розмінування", - пояснив Синєгубов.

До щойно звільнених сіл відправляють гуманітарну допомогу.

Евакуація відбувається не організовано і не масово: "Тому що ворог все ще дістає артилерією до звільнених населених пунктів і мітить безпосередньо у цивільні автомобілі й автобуси".

Війна в Україні: оновлені дані

ЗСУ успішно контратакували під Харковом, в результаті чого росіянам довелося залишати розгромлені позиції і рухатися в бік російського кордону.

Тим не менш, ворог не покидає намір захопити Донецьку, Луганську та Херсонську області. У вказаних напрямках ведуться активні й запеклі бої.

Міноборони та МВС констатували початок третьої вирішальної фази війни. За словами Олексія Резнікова, наступні тижні ЗСУ повинні покладатися на власні сили, поки поставлене Заходом важке озброєння зрівняє на фронті сили.

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