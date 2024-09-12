ЗСУ знищують противника / фото 24 ОМБр імені короля Данила

Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній рано серед особового складу склали близько 630 тисяч 200 осіб. 

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, упродовж минулої доби наші захисники ліквідували 1 тис. 270 російських окупантів. Також знищено чимало ворожої техніки, зокрема:

  • танків ‒ 8 тис. 653 (+11 одиниць за добу);
  • бойових броньованих машин ‒ 16 тис. 955 (+17);
  • артилерійських систем –  18 тис. 9 (+73);
  • РСЗВ – 1 тис. 184 (+2);
  • засоби ППО ‒ 945 (+2);
  • літаків – 369 (+1);
  • гелікоптерів – 328:
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 тис. 33 (+43);
  • крилаті ракети ‒ 2 тис. 591 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0);
  • підводні човни 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24 тис. 481 (+93);
  • спеціальна техніка ‒ 3 тис. 61 (+2).
ЗСУ 'відмінусували' купу росіян та ворожої техніки: Генштаб оновив втрати РФ (інфографіка)

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними аналітиків, російські окупаційні війська продовжують тиснути на Сили оборони України на Донеччині. DeepState написало, що ворог окупував ще один населений пункт Донецької області – село Лісівка Покровського району.

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"Ворог окупував Лісівку, а також просунувся біля Лисівки, Кліщіївки, Невельського, в Українську та околицях. Уточнено район Калинівки", – йдеться у повідомленні.

Водночас російські війська перейшли до контратак у Курській області. Станом на зараз ситуація у регіоні нестабільна.

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