Ще одна партія російських окупантів відвоювалася в Україні: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ

Також уражено 50 артилерійських систем.

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1 380 російських загарбників. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 10 вересня 2024 року орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 627 790 осіб, у тому числі 1380 за минулу добу;

танків ‒ 8640 (+1) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 16925 (+19);

артилерійських систем – 17880 (+50);

реактивних систем залпового вогню – 1180;

засобів ППО ‒ 942;

літаків – 368;

гелікоптерів – 328;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14933 (+36),

крилаті ракети ‒ 2591 (ці дані відкориговані у зв'язку з надходженням уточнень, оскільки ще вчора повідомлялося про про збиття 2588 крилатих ракет);

кораблі/катери ‒ 28;

підводні човни - 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 24330 (+68);

спеціальна техніка ‒ 3053 (+4).

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram, у ніч на 10 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 48-ми засобів повітряного нападу.

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Зокрема, російські окупанти завдали удару балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму, протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря, 46-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Курськ, Єйськ).

Сили оборони України до відбиття повітряного нападу противника залучили авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито 38 ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Крім того, три безпілотники вийшли з підконтрольного повітряного простору України, один – у напрямку Росії, два – в напрямку окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ).

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях.

Ситуація на фронті станом на 10 вересня - останні новини

Ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий вважає, що ситуація на Курщині свідчить про повну слабкість кремлівського режиму. Зокрема, наступ ЗСУ в Росії припинив дискусії про капітуляцію України.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що Кремль, ймовірно, намагається сформувати міжнародні мирні посередницькі зусилля у війні проти України. При цьому російська сторона демонструє небажання брати участь у добросовісних переговорах з українцями.

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